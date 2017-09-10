За время ведения поисковых работ были обследованы отроги массива Ачишхо, каньоны рек Медовеевка, Чвижепсе и их притоков

Сочинцам рекомендуют не оставлять свои авто на 19 центральных улицах курорта Подобные меры необходимы во избежание порчи транспортных средств

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В Сочи 12 сентября начнутся работы по восстановлению антикоррозийного лакокрасочного покрытия телебашни на высоте от 130 до 180 метров. Здесь расположено большинство мощных радиопередающих антенн, поэтому для обеспечения безопасности будут производиться отключения телерадиовещания.

- Сигнал в приемники не будет поступать с 12 сентября по 3 октября в период с 09.15 до 18.00 за исключением выходных дней и дней с неблагоприятными погодными условиями - сильный ветер, туман, дождь. В случае, если непогода затянется, это может затянуть ход работ. Резервные дни для покраски - 4 и 5 октября, - сообщают в пресс-службе администрации Сочи.

Специалисты Краснодарского краевого радиотелевизионного центра предупреждают, что в зависимости от направления и скорости ветра возможен «разлет» микрочастиц краски в радиусе до двух километров от радиотелевизионной башни. Поэтому во избежание порчи имущества на период покраски башни жителям не рекомендуется оставлять свои автомобили в районе горы Батарейка, улиц Альпийская, Первомайская, Войкова, Тоннельная, Параллельная, Севастопольская, Ломоносова, Красная, Верещагина, Пионерская, Корчагина, Короткая, Комсомольская, Грибоедова, Кубанская, Нагорная, Соколова, Орджоникидзе, части Курортного проспекта.