Ученый объяснил происхождение таинственного огненного шара в небе над Сочи По словам специалиста, сомнений в подлинности опубликованных материалов быть не может









Таинственный объект, который пролетел в небе над Кубанью в ночь на 9 сентября, мог оказаться спутником.

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин в беседе с РИА Новости отметил, что сомнений в подлинности опубликованных материалов быть не может. При этом астроном не склонен думать, что на видео попал объект инопланетного происхождения, на чем настаивают любители уфологии. По словам Сурдина, скорее всего, на выложенных в сеть кадрах запечатлен распадающийся на фрагменты искусственный спутник Земли. Спутники, сошедшие с орбиты, довольно часто сгорают подобным образом, влетая в атмосферу Земли.

Однако дать точное определение природы сгоревшего объекта эксперт затруднился, поскольку нет информации, в какую сторону горизонта он летел.

Как сообщал «Сочи Экспресс» ранее, жители Кубани вчера стали свидетелями полета таинственного огненного шара. По словам очевидцев, яркий объект пролетел с юга на север. Сочинцы и гости курорта предположили, что это огромный метеорит. Однако ученые не спешат соглашаться с обывателями.

Гигантский огненный шар видели не только жители Сочи, но и Краснодара, Анапы, Армавира, Новороссийска, а также других городов и поселков.