Кто в Сочи сегодня останется без света

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства
Кто в Сочи сегодня останется без света
Автор фото: https://rostovgazeta.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом  в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

11 сентября  с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Верхне-Николаевскоеул.Мостовая, ул.Междуреченская, ул.Тульская, ул.Псебайская, ул.Николаевская, ул.Кузнечная, СНТ « Знание», асфальтовый завод

11 сентября  с 08.00 до 17.00  (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селеКаштаны ул.Мичурина, ул. Пашковская

11 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка):  ул.Абовяна №№25-36,переулок Табачный №№2-32, переулок  Грушевый №№ 1-29.

11 сентября  с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Кудепста ул.Искры.

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

 

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Теги: новости Сочи отключение света
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