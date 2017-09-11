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Кто в Сочи сегодня останется без света Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

11 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Верхне-Николаевскоеул.Мостовая, ул.Междуреченская, ул.Тульская, ул.Псебайская, ул.Николаевская, ул.Кузнечная, СНТ « Знание», асфальтовый завод

11 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селеКаштаны ул.Мичурина, ул. Пашковская

11 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Абовяна №№25-36,переулок Табачный №№2-32, переулок Грушевый №№ 1-29.

11 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Кудепста ул.Искры.

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52