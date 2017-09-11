Сочинские ученики не могут добраться до школы Проблемы с транспортом лишают их возможности учиться

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«Учиться, учиться и ещё раз учиться», - завещал нам В.И. Ленин. Однако не всем сочинским учащимся удаётся с такой лёгкостью постигать азы науки. И дело здесь вовсе не отсутствии желания, а в отсутствии школьного автобуса.

В редакцию «Сочи Экспресс» поступила очередная жалоба от жительницы посёлка Мамедова Щель, Лазаревского района г. Сочи. Женщина рассказала, что 40 ученикам школы №75 приходиться добираться до школы прямо по проезжей части, преодолевая 10 км пути. И её 11-летний сын тому не исключение. Она уже пробовала обращаться к директору школы Товорян Анаиде Карленовне, но та только развела руками. Также звонила и в МУП Автотранспорт с вопросом о том, куда же делся школьный автобус? На что сотрудники МУПа ответили, что автобус работает в штатном режиме. Сам по себе назревает вопрос: «Тогда где он?». Спустя неделю женщине всё-таки удалось дозвониться и до председателя сельсовета, но получить внятный ответ она не смогла и от него.

На ком лежит ответственность предстоит ещё выяснить. Но редакция «Сочи Экспресс» продолжит следить за развитием событий.