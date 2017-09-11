Директор салона красоты обманул сочинцев на 6 миллионов рублей Мужчина предстанет перед судом за торговлю косметикой

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В Сочи жертвами мошенничества при покупке косметики стали более 90 человек. Директор компании «Эксклюзив де Ботэ» с 2014 по 2015 годы заключал договоры на поставку косметики Desheli и предоставлению услуг. Тем, кому не хватало денег, злоумышленник предлагал брать кредит в банках Сочи, а полученные деньги перевести на расчетный счет фирмы.

Средняя стоимость одного договора составляла 70 тысяч рублей. Получив деньги, директор салона красоты либо предоставлял товар плохого качества, либо не делал этого вовсе. Вернуть деньги и расторгнуть соглашение он категорически отказывался.

- В результате мошеннических действий пострадал 91 местный житель, общий ущерб составил свыше 5,9 млн рублей. Уголовное дело направлено прокурором в Центральный районный суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.