Следователи озвучили подробности гибели школьника в горах Сочи По данному факту возбуждено уголовное дело

Автор фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС

В связи с гибелью ребенка в горах Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Тело 11-летнего школьника было найдено днем 10 сентября 2017 года в лесном массиве в районе поселка Кепша с многочисленными телесными повреждениями.

- По предварительным данным, мальчик вместе с мамой и тетей находился на прогулке на территории закрытой старой автомобильной дороги по направлению из города Сочи в поселок Красная Поляна в районе поселка Кепша. В это время с расположенной рядом скалы на голову малолетнего упал камень, в результате чего ребенок упал в 60-ти метровый обрыв. От полученных множественных телесных повреждений мальчик скончался на месте, - рассказали подробности в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время следователем и следователем-криминалистом проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.