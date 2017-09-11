В Сочи готовятся обанкротить самого крупного в крае производителя чая АО «Мацестинский чай» имеет задолженность перед Пенсионным фондом курорта более 3 миллионов рублей

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Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству материал о признании банкротом «Мацестинский чай». Судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления о несостоятельности назначено на 2 ноября 2017 года.

По данным системы «КАД Арбитр» 6 сентября этого года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края о взыскании с ООО «Мацестинская чайная фабрика Константина Туршу» 13,6 млн рублей в пользу бизнесмена Артема Колесникова. Помимо этого, предприятие имеет задолженность перед управлением Пенсионного фонда в Сочи в размере около 3 млн рублей. Ранее производство по иску о признании банкротом было возбуждено в отношении еще одной компании, находящейся под контролем Константина Туршу - ООО «Торговый дом Мацеста чай с 1947 года», по заявлению ИФНС №3 по Краснодару.

Стоит отметить, что предприятие АО «Мацестинский чай» является самым крупным производителем чайного листа в Краснодарском крае. Согласно информации администрации Сочи, за 2016 год сотрудниками компании было собрано 220 тонн чайного листа. Предприятие является обладателем российских и международных наград за качество выпускаемой продукции.

Однако это не единственные судебные разбирательства, в которых фигурирует Мацестинская фабрика. 5 апреля на этом предприятии произошел несчастный случай. При выполнении высотных работ с 10-метровых строительных лесов упал 35-летний Александр Запрудский. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу. За жизнь мужчины медики боролись почти три недели. В ночь на 23 апреля пострадавший скончался в больничной палате.