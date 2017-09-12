О появлении неопознанного летающего объекта в небе вчера вечером сообщили жители многих городов Кубани

Прогноз погоды в Сочи на ближайшие сутки

Плановые отключения света в Сочи 12 сентября Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

12 сентября с 05.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Каменка карьер, ул.Краснофлотская.

12 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в мкрЧкаловский ул.Просвещения (частично), ул.Прибрежная, ул.Чкалова, переулок Чкалова, переулок Прибрежный

12 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Роз №№ 39, 61; С/Т «Теплотехник».

12 сентября с 22.00 до 08.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ряд улиц в районе Курортного городка – все частично: ул. Просвещения, ул.Прибрежная, ул.Аллейная, ул.Чкалова, переулок Чкалова, ул.Лазурная, ул.Известинская, ул.Белых Акаций, ул.Медовая, переулок Известинский, ул.Орбитовская, ул.Надежд, ул.Энергетиков, ул.Православная, ул.Изумрудная, ул.Вегетарианская. ул.Голубые Дали, ул.Киевская. ул.Дзержинского, ул.Короленко, ул.Панфилова

12, 13 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. Звездная (частично), б/о «Парус»

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52