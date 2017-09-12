Стало известно, кто бесплатно посетит концерт группы «Therr Maitz» в Сочи Определился победитель розыгрыша среди подписчиков «Сочи Экспресс»

Великолепный шанс бесплатно посетить незабываемый концерт группы «Therr Maitz» и насладиться качественной музыкой в исполнении любимчика публики Антона Беляева появился у жительницы Сочи Юлии Каландия. Именно она стала победителем розыгрыша, который проходил среди подписчиков группы СОЧИ ЭКСПРЕСС.

Для того, чтобы бесплатно попасть на выступление лучшего исполнителя в российском iTunes и Apple Music и победителя в номинации «Лучший российский артист» премии MTV Europe Music Awards 2016 Юлия, всего лишь, сделала репост конкурса себе на стену. Счастливая обладательница двух билетов на концерт, который состоится 14 сентября 20:00 концертный зал «Фестивальный» была выбрана с помощью генератора случайных чисел.

Therr Maitz – пожалуй, главная сенсация в российской музыке за последние несколько лет. Основатель и лидер группы – Антон Беляев – музыкант, композитор, продюсер и полуфиналист проекта «Голос» на Первом канале, уверенно ломает все штампы здешнего шоу-бизнеса: история Therr Maitz самым убедительнейшим образом доказывает, что безупречно качественный и стильный англоязычный музыкальный проект может покорить самую широкую аудиторию.