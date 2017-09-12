Сегодня ночью несколько районов Сочи останутся без воды Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 03.00

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В ночь с 12 на 13 сентября специалисты МУП г. Сочи «Водоканал» будут проводить аварийные работы на водоводе в районе улицы Медовая.

В связи с этим подача воды будет временно прекращена у следующих потребителей: поселки Кудепста, Хоста, микрорайон Мацеста, в Адлере - улицы Медовая, Белых акаций, Орбитовская, Православная, Троицкая и поселок Мирный. Возможно также временное прекращение подачи воды в микрорайоне Бытха и селе Раздольное.

Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 03.00 13 сентября 2017 года.