Орден Дружбы Баскова, особенный клип Нюши и первая любовь Варум В четвертый день конкурса Новая волна под флагом любви состоялся гала-концерт звезд

Автор фото: Лера Александрова

Александр Ревва пригрозил отбить у Николая Баскова возлюбленную

В понедельник, 11 сентября, в Сочи прошел четвертый день конкурса молодых исполнителей "Новая волна". В этот день на сцене состоялся гала-концерт под названием "Звезды "Новой волны". С самого начала артисты и зрители негласно провозгласили вечер " праздником во имя любви". Ведущими вечера стали влюбленные Николай Басков и Виктория Лопырева, которые в течение всего мероприятия перекидывались с выступающими на сцене шуточками по поводу своих взаимоотношений. То Филипп Киркоров признался, что дарил Виктории кольцо, которое она так и не приняла. Правда, позже выяснилось, что действие происходило в клипе, и кольцо было ненастоящим. То шоумен Александр Ревва в образе Артура Пирожкова грозился отбить у Николая возлюбленную, на что Басков парировал "а что же на это скажет твоя жена Анжелика, которая сидит в зале?".

Любовь - это то, что движет человечеством

За кулисами конкурса царила своя неповторимая неформальная обстановка. "Звезды" то и дело сновали туда-сюда, или готовясь к выходу на сцену, или, наоборот, после выступления стремясь поскорее скрыться в гримерке. Выходило это у них не очень хорошо, потому что многочисленные журналисты постоянно окружали артистов в поисках ответов на свои вопросы. Многие из вопросов в этот день посвящались любви. Как рассказала певица Алсу, для нее любовь - это то, что движет человечеством.

- Это самое главное чувство, - поделилась Алсу. - Не только между мужчиной и женщиной, любовь к людям, к миру. Любовь, на мой взгляд, это главный двигатель жизни. Я о своей любви чаще всего говорю детям, мужу, родителям. Анжелика Варум призналась, что в ее жизни не было безответной любви. Даже первая влюбленность, разоткровенничалась певица, была взаимной и продлилась много лет.

- Хорошо помню свою первую влюбленность, - с улыбкой вспомнила певица. - Я была влюблена в своего одноклассника, мы провстречались лет десять или больше. Я три года ждала его из армии, он служил на флоте. В то время я уже работала, поэтому эти три года прошли в работе. Сейчас мы с ним не общаемся. Не срослось.

Певица Нюша появилась на "Новой волне" вместе со своей младшей сестрой, олимпийской чемпионкой в синхронном плавании Марией Шурочкиной. Знатоков искусства артистки интересовали недавние съемки клипа Нюши на свою песню.

- У меня каждая работа особенная, не похожая на предыдущую, - поделилась Нюша с поклонниками. - В этот раз тоже были поиски чего-то необычного. Режиссер видел по-своему смысл этой песни, соответственно, в клипе передал другое настроение. Думаю, получится очень сочно, ярко и интересно. Особенно необычно в этом видео будет то, что в нем понадобилось натуру сочетать с графикой.

- Даже мы, семья, часто не знаем, что будет в клипе, - вмешалась в разговор сестра Маша.- Настолько все в тайне держится, настолько хочет сделать сюрприз, даже я не знаю. Это и правда должно быть что-то замечательное.

В Сочи очень жарко

Звезда шансона Любовь Успенская посетовала на то, что в Сочи для нее очень жарко, а также рассказала о своем недавнем отдыхе за границей.

- Я ненавижу море и солнце, хотелось бы прохлады, - пожаловалась певица. - Недавно я отдыхала в Испании, там было хорошо. Недешево, конечно. Но зато хорошо. В этом году русских там было немного, обычно прямо покоя не дают, узнают.

Александр Панайотов, который выступал на конкурсе в качестве гостя, поделился с конкурсантами опытом участия в проекте "Голос", в котором он участвовал в прошлом году, и на котором занял второе место. В ответ на вопрос о том, что на шоу "Голос" можно попасть только за деньги, Панайотов возмутился.

- Совсем нет, - отрицал певец. - Не знаю, кто такое говорит. Это утверждают люди, которых, наверное, туда не берут. Да, волнение присутствует везде, не только на "Голосе". Как справляться? Взял себя в руки и пошел. Конечно, у меня были какие-то опасения, что не повернутся, что-то не то скажут, что бы больно ударило по моему самолюбию. Но все получилось совершенно волшебно. Несмотря на то, что я давно на сцене, на "Новой волне" я первый раз. Это тоже для меня волнительно. Здесь у меня участвует много друзей, хочется пожелать им всем удачи.

Как у природы нет плохой погоды, так и у фестиваля "Новая волна" нет плохого места

Не обошлось на конкурсном вечере и без торжественных моментов. Так, ведущий концерта Николай Басков поздравил легенду российской эстрады, певца Иосифа Кобзона с 80-летним юбилеем, а также признался, что награжден указом президента РФ Владимира Путина Орденом Дружбы за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, чем вызвал бурные овации зрителей. В целом, согласились артисты, "Новая волна" в Сочи в очередной раз проходит весело и по-особенному уютно.

- Прекрасный сентябрьский вечер, атмосфера, праздник музыки и красоты, - рассказала певица Ани Лорак. - Как у природы нет плохой погоды, так и у фестиваля "Новая волна" нет плохого места. Потому что суть все-таки в сцене. Поставьте сцену, пригласите артистов - и они создадут атмосферу в любом месте. Поэтому, я думаю, главное - это гости, песни, то, что они несут, то, что энергетика есть. По-моему все удалось.

Сегодня, 12 сентября, конкурсанты примут участие в концерте на площади Южного мола в районе морпорта Сочи. Вход на концерт свободный. Вечером на сцене New Wave Hall пройдет «Трибьют Филиппа Киркорова, посвященный юбилею – 50 лет», на котором артисты современной эстрады исполняют хиты короля поп-музыки.