По предварительным данным сочинец свел счеты с жизнью

О появлении неопознанного летающего объекта в небе вчера вечером сообщили жители многих городов Кубани

Кто в Сочи сегодня останется без света Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

13 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Солохаул ул.Кошмана, ул.Кубанская, ул.Нагорная, ул.Ноябрьская, ул.Приречная, комплекс «Шахэ», форелевое хозяйство, ул.Мира,ул.Чкалова, ул.8 Марта, Вертолетная площадка, вышки МТС, Мегафон, ул.Лучевая, переулок Октябрьский, ул.Белгородская,ул.Персиковая, ул.Динская, ул.Новопокровская

13 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. Звездная (частично), б/о «Парус»

13 сентября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Петрозаводская (район Серебряного озера), ул.10 лет Октября, СТ «Отделочник», в селе Верино ул.Веринская; с.Илларионовка (частично), с.Красная Воля (частично); ул.Урожайная, ул.Тополиная, переулок Хурмовый

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52