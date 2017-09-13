В Сочи мужчину унесло течением в море Спустя некоторое время мужчину не было видно с берега

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Вчера вечером помощь спасателей потребовалась одному мужчине. Он купался в море в районе санатория "Правда" и заплыл слишком далеко. Сначала на его поиски отправились сотрудники пляжа, но потом они решили обратиться за помощью к профессионалам.

Спасатели выехали в море на катере "Стрингер" и обнаружили пропавшего в 3-х км от берега, на траверсе устья реки Мацеста. Они помогли подняться ему на борт и вернули обратно на берег.

Позже 40-летний местный житель рассказал, что вдалеке от берега его начало уносить течением в сторону Адлера. В итоге ему пришлось провести в воде около часа, но помощь врачей не потребовалась, сообщают в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.