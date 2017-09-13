На гребне волны! В Сочи пройдет фестиваль серф-культуры Locals Only Зрителей и участников ждут яркие эмоции, захватывающие спортивные развлечения, крутые диджейские сеты









Освоить базовые навыки модного вида спорта и попробовать себя в роли покорителя волны смогут в последние выходные сентября все любители активного образа жизни. 30 сентября и 1 октября в порту курорта «Имеретинский» состоится фестиваль серф-культуры Locals Only. На протяжении двух дней десятки музыкантов и сотни серферов будут дарить тысячам зрителей со всей страны эмоции, которые нельзя выразить в цифрах.

- На берегу всех гостей фестиваля ждет обширная программа: зона World Class со специальной программой тренировок, кроссфит, лекторий от ведущих российских спортсменов, школы серфинга, - обещают организаторы. - Максимального экстрима для самых смелых гостей добавит скользкая горка с трамплином размером в трехэтажный дом. Кроме того, всех гостей ждут невероятные трюки на водных байках от самого массового фестиваля гидроциклов в стране JetCamp 2017.

Не менее насыщенной обещает быть и вечерняя программа. Для гостей выступят группы Anacondaz и Wildways, диджеи столичного комьюнити UPPERCUTS, а также секретный гость Locals Only.

Наряду с развлекательной программой в Сочи будет проходить первый официальный чемпионат России по серфингу Bulli Surf Cup. Среди участников - олимпийская чемпионка Анжелика Тиманина, звезды серфинга мирового уровня Евгений Исаков, Сергей Мысовский, Сергей Расшиваев. На кону звание чемпиона в дисциплине «Короткая доска.

Начало фестиваля в 11.00, порт курорта «Имеретинский», бул. Морской. Вход свободный!