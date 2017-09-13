Украл, сдал - в тюрьму! Чем заканчивается подобная схема В Сочи раскрыта очередная кража

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В Сочи на 25-летнего гражданина Абхазии завели уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершённая в крупном размере". Молодой человек украл у одного из предприятий медный кабель наружного освещения на 700 тысяч рублей. После чего вырученные деньги потратил в своих интересах.

История началась с того, что директор того самого предприятия обратился в полицию с просьбой отыскать злоумышленника, который нанёс его организации материальный вред. Сотрудники уголовного розыска обнаружили камеры наружного наблюдения по прибытию на место происшествия. После чего просмотрели записи с них и установили личность подозреваемого.

Житель Абхазии, ранее судимый, признал свою вину и рассказал, что пошёл на преступления из-за своего тяжёлого материального положения. Украденное он продал, а деньги потратил.

Теперь ближайшие 6 лет он может провести в тюрьме, сообщают в пресс-службе УВД по г. Сочи.