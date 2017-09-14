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Плановые отключения света в Сочи 14 сентября В связи с планово-предупредительным ремонтом возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

14 сентября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селеКалиновое Озеро ул.Центральная, ул.Шаумяна; с.Илларионовка (частично), с.Красная Воля (частично)

14 сентября 08.00 до 18.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Монастырь лососевый завод

14 сентября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Саят-Нова №№ 12,13,14,17,88 - 103, д/о «Здоровье-3», переулок Лозовой № 8, д/о «Мелиоратор», ул.Изобильная №№2/16,3

14 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Московская №№6,8,8/4,10б, 5 банк «ВТБ», ул.Роз №№100, 113,115,115а, 117,119 магазин, №82 торговый дом «Белый лебедь», № 20 ГУ ФППС по Краснодарскому краю; ул.Советская №44, ул.Горького №35 военная часть

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52