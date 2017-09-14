Женщина приехала на отдых в соседнюю республику вместе с дочерью

По предварительным данным сочинец свел счеты с жизнью

О появлении неопознанного летающего объекта в небе вчера вечером сообщили жители многих городов Кубани

В Сочи на проезжающую в тоннеле машину с потолка обвалилась часть отделки. ФОТО ЧП произошло вечером 13 сентября











Отвалившаяся с потолка штукатурка разбила лобовое стекло автомобиля, двигающегося по третьему тоннелю Дублера Курортного проспекта. Неприятный инцидент произошел вечером 13 сентября. Пострадавших нет.

По утверждению дорожной службы, произошло локальное отслоение слоя отделки поверхности деформационного шва. В кратчайшее время подрядные организации в рамках гарантийных обязательств выполнят соответствующие работы, а владельцу поврежденного транспортного средства будет компенсирован причиненный ущерб.