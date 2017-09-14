Женщина приехала на отдых в соседнюю республику вместе с дочерью

В Сочи бесследно исчез известный дайвер Аквалангиста, покорившего самую глубокую пещеру России, ищут уже второй день

Автор фото: http://dive-time.ru

Во время обследования Воронцовских пещер в Хостинском районе Сочи пропал известный дайвер. Опытный спелеолог из Ижевска Владимир Федоров спустился 12 сентября в пещеру Подземная Хоста (система Воронцовских пещер), заполненную водой с целью пройти 450 метров.

Однако на поверхность в назначенной время глава Федерации подводного спорта по Удмуртской республике так и не поднялся. Обследование сотрудниками МЧС сухой части «подземного мира» результатов не дало. Совместно со спасателями поисками 49-летнего экстремала занимается группа спелеологов. Поиски пропавшего осложняются сложным рельефом и большой протяженностью пещер, которые соединены между собой сифонами.

- На данный момент в Сочи прибыла группа спелеоподводников с целью организации погружения в пещеру Подземная Хоста и возможного обнаружения пропавшего. Спасатели ЮРПСО МЧС России в целях сокращения сроков реагирования на возможные ЧС и происшествия в ходе погружений, выставляют на месте проведения работ контрольно-спасательный пост. Также на месте организовывается дежурство водолазного врача ЮРПСО, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Надежда найти дайвера живым все же остается. В пещерах часто бывают воздушные пузыри, где и может находиться Владимир Федоров.

Кстати, житель Ижевска является обладателем рекорда. В марте этого года он совершил погружение на грубину более 88 метров, достигнув дна самой глубокой пещеры в России, расположенной на Голубом озере Пермского края.