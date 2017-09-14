Самый жаркий день в Сочи за последние 150 лет Новый температурный рекорд зафиксирован на курорте

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Вчера, 13 сентября, температура воздуха в Сочи прогрелась до 31°C. Что превысило норму на 6 градусов и стало абсолютным рекордом за последние полтора столетия.

Погоду в Сочи отслеживают довольно-таки давно. Например, 13 сентября в 1911 году стал самым холодным днём. Тогда отметка на термометре опустилась до +8,7 °C. Синоптики также отмечают, что самым тёплым сентябрём за все года, стал 2015 год. Но возможно, что 2017 побьёт предыдущие рекорды, потому как среднесуточная температура ожидается до 24,1 °C. А эти показатели превысят показатели двухгодовалой давности на 2 градуса, сообщает портал "Юга.ру".