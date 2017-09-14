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По предварительным данным сочинец свел счеты с жизнью

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В Сочи поезд разрезал напополам заключенного, попытавшегося совершить побег Мужчина угодил прямо под колеса двигающегося локомотива

Жуткий инцидент произошел 12 сентября на платформе Лазаревское в Краснодарском крае. Под колесами поезда погиб осужденный, которого этапировали к месту отбывания наказания.

Конвой, сопровождавший группу заключенных, усадил их на корточки спиной к прибывающему поезду на платформе станции Лазаревское.

Внезапно мужчина 1974 года рождения, оттолкнув охранника, бросился под локомотив. Полицейский попытался удержать его за ноги, но заключенный вырвался. Колеса состава разрезали человека практически пополам в районе поясницы. От полученных травм он скончался на месте,

По предварительной информации, погибшим оказался 43-летний мужчина, которого осудили по статье, связанной с сексуальным насилием, сообщает «Живая Кубань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Некоторые пользователи социальных сетей высказывают предположение, что погибший заключенный был причастен к резонансному убийству 14-летней девочки в поселке Магри и, что по данным медицинской экспертизы, проведенной ранее в следственном изоляторе, имел некоторые нарушения психики.