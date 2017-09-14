На курорте закрывается популярный "Сочи Парк" Меньше чем через 2 месяца Сочи Парк прекратит свою работу

Автор фото: https://www.sochipark.ru

С 12 ноября "Сочи Парк" закроется на время. Профилактические работы продлятся 4 месяца. И уже в марте он снова откроет свои двери для посетителей.

Такое решение было принято в связи с погодными условиями, которые ожидаются на курорте в зимний период. Большое количество осадков, облачная погода, ветровая нагрузка - всё это мешает полноценной работе больших аттракционов.

Напоследок в парке пройдёт тематическая программа «День Рождения Бабы Яги или Хэллоуин по-русски 3», сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи.