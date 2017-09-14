На курорте закрывается популярный "Сочи Парк"
С 12 ноября "Сочи Парк" закроется на время. Профилактические работы продлятся 4 месяца. И уже в марте он снова откроет свои двери для посетителей.
Такое решение было принято в связи с погодными условиями, которые ожидаются на курорте в зимний период. Большое количество осадков, облачная погода, ветровая нагрузка - всё это мешает полноценной работе больших аттракционов.
Напоследок в парке пройдёт тематическая программа «День Рождения Бабы Яги или Хэллоуин по-русски 3», сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи.
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- Ответить14.09.2017, 20:05А если будет погода хорошая, парк будет работать? Почему они так уверенно говорят, что в эти месяцы погода плохая?