На курорте закрывается популярный "Сочи Парк"

Меньше чем через 2 месяца Сочи Парк прекратит свою работу
На курорте закрывается популярный
Автор фото: https://www.sochipark.ru

С 12 ноября "Сочи Парк" закроется на время. Профилактические работы продлятся 4 месяца. И уже в марте он снова откроет свои двери для посетителей. 

Такое решение было принято в связи с погодными условиями, которые ожидаются на курорте в зимний период. Большое количество осадков, облачная погода, ветровая нагрузка - всё это мешает полноценной работе больших аттракционов. 

Напоследок в парке пройдёт тематическая программа «День Рождения Бабы Яги или Хэллоуин по-русски 3», сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи. 

 

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Теги: Сочи Парк в Сочи время работы Сочи Парка Олимпийский парк тематическая программа
Комментарии
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    Влад
    14.09.2017, 20:05
    А если будет погода хорошая, парк будет работать? Почему они так уверенно говорят, что в эти месяцы погода плохая?