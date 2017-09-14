Сочинцы могут провести целые сутки без своих машин Сутки без автомобиля. Что ждёт сочинцев в следующую пятницу

Автор фото: http://brest.greenbelarus.info

В следующую пятницу, 22 сентября, Сочи присоединится к известной акции, цель которой сократить выброс парниковых газов от автомобильного транспорта. В связи с этим администрация курорта просит всех своих гостей и жителей отказаться на один день от передвижения на машинах.

Ещё лучше, если сочинцы в этот день пересядут не на общественный транспорт, а на велосипеды или предпочтут пешие прогулки. Это будет не только советовать требованиям акции, но и положительно скажется на здоровье граждан.

Мероприятия, приуроченные к "Всемирному дню без автомобиля", проводятся во многих европейских странах. В России в поддержку проекта решили выступить Глобальный экологический фонд и Минтранс России, сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи.