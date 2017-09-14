На трассе «Джубга-Сочи» введен новый режим движения Специалисты рекомендуют водителям, направляющимся в сторону моря, пользоваться другой автодорогой

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На автодороге «Джубга-Сочи» до конца октября будет действовать реверсивное движение, которое вводится в связи с ремонтом моста через реку Нечепсухо на участке автодороги «Джубга-Сочи» в Туапсинском районе, у поселка Новомихайловского.

- Дорожники трудятся на 21 километре трассы. Они меняют деформационные швы моста, задача - сделать, в том числе, проезд и проход безопасным и комфортным, а также снизить уровень шума, - сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района. - Поэтому, чтобы сэкономить свое время и не стоять в образующихся автопробках, специалисты рекомендуют водителям, направляющимся в сторону Сочи или Краснодара, пользоваться дорогой «Майкоп-Туапсе».