О появлении неопознанного летающего объекта в небе вчера вечером сообщили жители многих городов Кубани

Меньше чем через 2 месяца Сочи Парк прекратит свою работу

Кто в Сочи сегодня проведет день без света Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

15 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): Хостинский чайсовхоз

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52