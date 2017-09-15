Кто в Сочи сегодня проведет день без света

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52
Кто в Сочи сегодня проведет день без света
Автор фото: http://www.vladtime.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом  в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

15 сентября  с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): Хостинский  чайсовхоз

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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Теги: новости Сочи нет света
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