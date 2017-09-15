Меньше чем через 2 месяца Сочи Парк прекратит свою работу

Исчезнувший в Воронцовских пещерах Сочи дайвер найдет Известного рекордсмена нашли прибывшие на курорт спелеоподводники

Автор фото: http://izhlife.ru

Прибывшим в Сочи спелеоподводникам удалось найти тело своего известного коллеги Владимира Федорова в подводной пещере на глубине 42 метров.

-Поднять тело пока не удалось. Сегодня спелеодайверы продолжат работы по его извлечению его из воды. По факту ЧП проводится доследственная проверка, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Что стало причиной гибели очень опытного дайвера (за плечами Федорова 25-летний стаж и 35 успешных экспедиций) и каковы обстоятельства трагедии, пока не ясно.

Как писал ранее «Сочи Экспресс», спелеолог из Ижевска Владимир Федоров спустился 12 сентября в пещеру Подземная Хоста (система Воронцовских пещер), заполненную водой с целью пройти 450 метров. Однако на поверхность в назначенной время глава Федерации подводного спорта Удмуртской республике так и не поднялся.