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На Кубани погиб школьник, отравившись неизвестным веществом Мертвого ребенка обнаружила мать, вернувшаяся домой с работы

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Ребенка без признаков жизни обнаружила утром 12 сентября мать, вернувшаяся домой с работы. Женщина незамедлительно вызвала врачей скорой помощи. Однако прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть 13-летнего школьника. Трагический случай произошел в Армавире.

- Согласно результатам проведенного судебно-медицинского исследования причиной его смерти явилось отравление неустановленным веществом. По данному факту следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской и судебно-химической экспертиз. Исходя из имеющейся у следствия информации, подросток состоял на профилактическом учете в ОПДН и у врача нарколога.