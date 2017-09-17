По предварительным данным сочинец свел счеты с жизнью

Меньше чем через 2 месяца Сочи Парк прекратит свою работу

Абоненты одной из центральных улиц Сочи сегодня проведут день без света Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

16 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Донская №10 ЗАО «РМЗ»

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52