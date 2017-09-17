Абоненты одной из центральных улиц Сочи сегодня проведут день без света

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства
Абоненты одной из центральных улиц Сочи сегодня проведут день без света
Автор фото: http://s13.stc.all.kpcdn.net

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

16 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Донская №10 ЗАО «РМЗ»

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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Теги: новости Сочи нет света
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