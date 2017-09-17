Меньше чем через 2 месяца Сочи Парк прекратит свою работу

Поезда, следующие в Сочи, застряли в железнодорожной пробке В РЖД объяснили причину сбоя

Автор фото: http://riac34.ru

14 пассажирских поездов задерживаются в Ханты-Мансийском автономном округе из-за ремонтных работ на железнодорожных путях на станции Островной в Сургутском районе. В общей сложности в поездах находится более 6 тысячи пассажиров, для которых организовано питание и медицинское обеспечение. Задержка движения составляет порядка шести часов.

- В частности, задерживаются поезда, следующие из Москвы (№110), Новосибирска (№126), Казани (№ 378), Оренбурга (№380) в Новый Уренгой. Задержаны в пути составы следующие из Нижневартовска в Адлер (№148), Екатеринбург (№341) и Волгоград (№105) и Уфу (№ 359). Кроме того, затягивается прибытие поездов №346 Адлер — Нижневартовск, №106 Волгоград — Нижневартовск. Из Нового Уренгоя опаздывают пассажирские составы в Екатеринбург (№309) и Москву (№109), - сообщается на сайте СвЖД.