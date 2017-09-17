По предварительным данным сочинец свел счеты с жизнью

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В Сочи с 42-метровой глубины подняли тело утонувшего дайвера (фото) На место происшествия выехал следователь для установления всех обстоятельств трагедии





















Спелеоподводники вчера, 16 сентября, подняли тело известного 49-летнего дайвера Владимира Федорова на поверхность с 42-метровой глубины в пещере Подземная Хоста.

- Работы по эвакуации спелеодайвера осложнялись сложным горным рельефом. Транспортировав его из горно-лесной местности, спасатели ЮРПСО передали тело погибшего сотрудникам полиции, - рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Доследственная проверка по факту гибели Федорова продолжается. На место происшествия выехал следователь для установления всех обстоятельств трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Заявление о пропаже председателя союза дайверов Удмуртии в Воронцовских пещерах поступило в среду, когда Владимир Федоров после погружения не вышел на поверхность в назначенной время. Через несколько дней тело мужчины нашли на глубине 42 м. По предварительным данным, он запутался в ходовом конце, проложенном предыдущими экспедициями.

В марте этого года Владимир Федоров установил рекорд, достигнув дна самой глубокой пещеры России, которая расположена под Голубым озером в Чусовском районе Пермского края.