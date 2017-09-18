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Плановые отключения электроэнергии в Сочи 18 сентября Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

18 сентября с 08.00 до 18.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Советская №4 УВД г.Сочи; С/Т «Теплотехник», ул. Абовяна (частично)

18 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): с.Илларионовка (частично), с.Красная Воля (частично); в селе Верхне-Николаевское ул.Мостовая, ул.Междуреченская, ул.Тульская, ул.Псебайская,ул.Николаевская, ул.Кузнечная, СНТ «Знание», асфальтовый завод

18, 19 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Краевско-Армянское переулок Мостовой, переулок Надежды, ул.Чекменева, ул.Измайловская

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52