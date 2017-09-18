Жаркий сентябрь в Сочи. Какая погода ожидается до конца этого месяца Прогноз погоды от Краснодарского гидрометеоцентра

Автор фото: B17.ru

Не так давно мы сообщали, что 13 сентября стал самым жарким днём в Сочи за последние 150 лет. Но это не все сюрпризы, какие приготовил для нас сентябрь. В ближайшие дни в Краснодарском крае ожидается до 37°С тепла. Жара не уйдёт и с черноморского побережья.

"Бархатный сезон" в этом году оказался не таким уж и "бархатным". Летняя погода не покинет нас до конца месяца. Столбик термометра остановится между отметками 27-32 °С. Ночью на побережье 20-25 °С. Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 м/с. Порывы его местами могут достигать до 12-14 м/с.

