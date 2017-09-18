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В Сочи продали квартиру за 1 миллион долларов Вырученные деньги получил АО «Кредит Европа Банк»

Автор фото: http://krasnodar-region.afy.ru

Накануне, в ходе публичных торгов, была продана сочинская квартира в переулке Морском стоимостью 57 миллионов 500 тысяч рублей. Реализацией двухэтажного помещения, площадью 287 кв.м., занимались не хозяева, а судебные приставы.

Проданная квартира ранее принадлежала одной турецкой фирме. При оформлении ими кредита она выступила в роли залогового имущества. Однако платежи, предусмотренные договором, не погашались, что и стало причиной начала судебных разбирательств.

Дело закончилось тем, что арбитражный суд Краснодарского края вынес решение о взыскании задолженности в полном объёме, а также об обращении взыскания на заложенную квартиру. Взыскателем в рамках производства выступил АО «Кредит Европа Банк», сообщают в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.