Сочинцы могут заказать доставку документов из МФЦ на дом или в офис Результаты и готовые дела привезут и по описи передадут лично в руки заявителю

Автор фото: пресс-служба центров «Мои Документы» Сочи

В МФЦ Центрального района началось тестирование новой услуги по доставке результатов и готовых дел в указанные адреса по месту жительства граждан - заявителей или в офисы организаций. Главная цель нововведения - экономия времени клиентов.



- Все максимально просто. После оформления документов в центре на ул. Юных Ленинцев 10, заявитель обращается к специалисту и указывает, что желает получить услугу по доставке готовых документов по указанному адресу и в удобное для себя время. Результаты привезут и по описи передадут лично в руки заявителю. На сегодняшний день эта услуга пока что действует только на территории Центрального района города. Посмотрим, как она будет востребована у наших клиентов, и в дальнейшем территорию доставки планируем расширить, - пояснил директор центров «Мои Документы» Сочи Илья Просветов.



Стоимость услуги зависит от конечного адреса доставки. Оплата производится через терминалы центров.



