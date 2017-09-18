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Меньше чем через 2 месяца Сочи Парк прекратит свою работу

В Сочи ограничат движение транспорта и изменят схему его движения Из действующей схемы выпадут некоторые остановки







Из-за ограничения движения на период проведения Кубка России по лыжероллерам и триатлона в Адлерском районе, на улице Триуфальная и Морской бульвар 23 с 07-00ч. до 17-00ч. и 24 сентября 2017 года с 08-45ч. до 12-00ч. на маршрутах 57к, 125с, 135 вводится временная схема движения.

Из действующей схемы выпадают следующие остановочные пункты, как в прямом, так и в обратном направлении:

57к

1. КЦ Ледовый Куб прямое и обратное.

2. ЛД Большой прямое и обратное.

3. ЛА Шайба прямое и обратное.

4. Стадион Фишт прямое и обратное.

5. Сочи-Парк прямое и обратное.

6. центр Сириус в обратном.

7. отель Имеретинский в прямом и обратном.

8. Жилые дома в прямом.

9.Медиацентр в прямом и обратном.

125с

1. КЦ Ледовый Куб прямое и обратное.

2. ЛД Большой прямое и обратное.

3. ЛА Шайба прямое и обратное.

4. Стадион Фишт прямое и обратное.

5. Сочи-Парк прямое и обратное.

6. центр Сириус в обратном.

7. Жилые дома в обратном.

8. Медиацентр в обратном.

135

1. КЦ Ледовый Куб прямое и обратное.

2. ЛД Большой прямое и обратное.

3. ЛА Шайба прямое и обратное.

4. Стадион Фишт прямое и обратное.

5. Сочи-Парк прямое и обратное.

6. центр Сириус в прямом.

7. Азимут 3* в прямом

8. Жилые дома прямое и обратное.

9. Медиацентр прямое и обратное.