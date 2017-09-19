Меньше чем через 2 месяца Сочи Парк прекратит свою работу

Кто в Сочи сегодня останется без света Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

19 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Веселое ул.Акаций, ул. Урожайная №№1-114, переулок Хурмовый, переулок Тверской; ул. Урожайная, ул. Тополиная, переулок Хурмовый



19 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Кудепста ул. Искры, поселок Верхняя Николаевка (частично); в селе Краевско-Армянское переулок Мостовой, переулок Надежды, ул.Чекменева, ул.Измайловская; ул.Звездная (частично), база отдыха «Парус»



19 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): В/Ч 38953Я; ул.Московская №20 (10 отряд противопожарной службы), № 5 ТД «Белый лебедь» 6,8,8/4,10б, ул.Роз №№82, 100, 113,115,115а,117,119, магазин

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52