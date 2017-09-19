Меньше чем через 2 месяца Сочи Парк прекратит свою работу

В Сочи появились новые улицы А также два переулка

Автор фото: http://fotokto.ru

Давно известно, что как ты лодку назовёшь, так она и поплывёт. Новые же сочинские улицы решено было назвать в честь южных растений.

Например, теперь в Лазаревском район г. Сочи появилась улица Эвкалиптовая. В пресс-службе администрации курорта рассказали, чем символично это название. Оказывается, что растение обладает спасительным свойством, а именно всасывает воду из почвы и забирает до 400 л влаги в сутки. В том же районе появилась ещё одна новая улица - улица Азалий. И, хотя это растение родом из Китая, в нашем городе его очень любят и облагораживают им скверы и парки.

Ещё одна улица с позитивным названием – Добрая - теперь есть в Сочи, а также проезд Монтажный и переулок Севастьянова, названный в честь космонавта, нашего Почётного гражданина, сообщают "Юга.ру".