Меньше чем через 2 месяца Сочи Парк прекратит свою работу

В группе компаний «Имеретинский» назначен новый генеральный директор Вадим Зайцев назначен на новую должность

Автор фото: пресс-служба курорта "Имеретинский"

Сочи, 19 сентября 2017 года, - Курортный район «Имеретинский», входящий в одну из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», сообщает о назначении Вадима Зайцева генеральным директором группы компаний «Имеретинский».

Вадим Зайцев до прихода в «Имеретинский» занимал пост генерального директора АО «Агентство «Роспечать» (2015-2017 гг.), а до этого возглавлял инвестиционный департамент промышленной группы «Базовый Элемент» (2013-2015 гг.).

В новой должности Вадим Зайцев курирует деятельность одного из ключевых бизнес-дивизионов «Базового Элемента» - дивизиона «Юг», который объединяет курортный район «Имеретинский», одноименный отельный бизнес и морской порт, а также перспективный девелоперский проект.

Под его руководством компания продолжит реализацию стратегии развития курортного района «Имеретинский», направленную на повышение эффективности действующих бизнесов и девелопмент территории курорта в рамках проекта «Имеретинка 2.0».

Вадим Аркадьевич Зайцев родился 24 декабря 1969 г. В 1992 г. окончил военно-юридический факультет Военного института иностранных языков по специальности «Юрист-правовед». Затем обучался в Коллегии солиситоров (Австралия), Школе права университета Нового Южного Уэльса (Австралия), где получил степень мастера права (LLM) по специализации «Коммерческое и корпоративное право».

В 1998-2000 гг. возглавлял юридический отдел сырьевого дивизиона группы «Сибирский алюминий» (ныне РУСАЛ). Затем руководил юридическим департаментом управляющей компании группы «Разгуляй УкрРос», возглавлял управление международных проектов RDI Group. В 2008–2009 гг. был вице-президентом по правовым вопросам фонда «Инвест АГ» (Евразхолдинг), с 2009 года до прихода в «Базовый Элемент» занимал должность директора по правовым вопросам «Русагро».

О курортном районе «Имеретинский»

«Имеретинский» (http://imeretinka.ru) - первый в России всесезонный курорт для отдыха и проживания. Построен структурами одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент». Инвестиции в проект составили более 24 млрд рублей. Расположен в Имеретинской долине, в экологически чистом месте, в 10 минутах езды от Международного аэропорта Сочи. Территория курорта «Имеретинский» составляет 153 га. Номерной фонд – 196 номеров и 2700 апартаментов. Во время Олимпиады в Сочи часть района использовалась в качестве основной Олимпийской деревни. За соответствие самым высоким требованиям в области экологичности и энергоэффективности район был признан победителем международного конкурса Green Awards. В 2016 году район стал победителем ежегодной национальной премии «Рекорды рынка недвижимости» в номинации «Региональный объект №1», международного конкурса FIABCI-Россия в номинациях «Лучший проект рекреационного сектора» и «Лучший проект жилой недвижимости». В 2016 году в «Имеретинском» отдохнули 700 000 человек, а загрузка номерного фонда в летний сезон достигла 100%, побив рекорд по загрузке в период Олимипиады-2014.

О группе «Базовый Элемент»

«Базовый Элемент» (www.basel.ru) – одна из крупнейших динамично развивающихся промышленных групп в России. Группу формируют компании, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов Олега Дерипаска. Структуры группы участвуют в управлении активами или непосредственно являются владельцами значительных долей в уставных капиталах компаний, работающих во многих секторах экономики: энергетическом, машиностроительном, финансовом, строительном, аэропортовом, сельскохозяйственном и других. Свыше 200 000 человек работают более чем на 100 предприятиях «Базового Элемента» в России, странах СНГ, Африке, Австралии, Азии, Европе и Латинской Америке. Многие из компаний играют ключевую роль в экономике и своих сегментах рынка, в том числе En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базэл Аэро», «Главстрой Девелопмент» и другие.

на правах рекламы