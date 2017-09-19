Меньше чем через 2 месяца Сочи Парк прекратит свою работу

В Сочи приедут соревноваться более тысячи «железных людей» со всего мира На олимпийской дистанции в рамках благотворительной акции выступит известный телеведущий и шоумен Михаил Шац

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В Сочи вновь придет легендарный «железный» триатлон. Во второй раз на курорте пройдет гонка на олимпийской и «железной» дистанциях IRONSTAR OLYMPIC & 226 SOCHI 2017. 23 сентября в Олимпийской столице соберутся более 1000 атлетов из России, стран СНГ и ближнего зарубежья, а также из Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, США, с Кипра и из Австралии.

На олимпийской дистанции в рамках благотворительной акции выступит известный телеведущий и шоумен Михаил Шац.

- В Сочи мы будем собирать деньги для Ангелины Каземировой, из Курской области, - поясняет Михаил. - Ей 12 лет, она живет в семье вместе с десятью братьями и сестрами. Папа - простой сварщик, мама занята огромной семьей. Она прекрасно учится и хочет поступить в университет, и собранные деньги помогут ей купить необходимые книги для учебы.

В составе эстафетной команды испытает себя министр по делам молодежи и спорту республики Татарстан Владимир Леонов, а вместе с ним представители администрации республики. На старт олимпийской дистанции выйдет Мария Трубицына, победитель первенства и чемпионата России по плаванию. «Железную» дистанцию выбрал для себя и призер Чемпионата мира Ironman на Гавайях Иван Харин. Вместе со всеми 23 сентября стартуют параатлеты – спортсмены с ограниченными возможностями.

Завершится гонка беговым этапом по набережной Черного моря и фееричным финишем под аплодисменты сотен болельщиков.