Меньше чем через 2 месяца Сочи Парк прекратит свою работу

Плановые отключения света в Сочи 20 сентября Данные мероприятия призваны обеспечить надежное электроснабжение

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

20 сентября с 00.00 до 07.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Калинина (частично), ул.Свердлова (частично), ул.Молокова (частично), ул.Ленина (частично), ул.Демократическая (частично), ул.Кирова (частично), ул.Павлика Морозова, ул.Авиационная, ул.Луначарского, ул.Тюльпанов, ул.Цветочная, ул.Станиславского, ул.Гиацинтовая, ул.Каспийская, ул.Богдана Хмельницкого

20 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): с.Нижняя Шаумяновка, в поселке Дагомыс Батумское шоссе (частично), мкр Мимоза

20 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Атарбеково ул.Белая. ул.Дворцовая, ул.Енисейская, РЧВ «Магадан»

20 сентября с 03.00 до 18.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Тернопольская, переулок Раевский, в поселке Монастырь ул.Партизанская, ул.Скальная, ул.Буденновская, С/Т «Мелиоратор»

20 сентября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Звездная (частично), б/о «Парус»

20 сентября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Краево-Армянское переулок Мостовой, переулок Надежды, ул.Чекменева, ул. Измайловская

20 сентября с 08.00 до 18.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): С/Т «Теплотехник», ул.Абовяна (частично)

20 сентября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Советская №4 УВД г.Сочи; в/ч 38953Я

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52