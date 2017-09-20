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В Сочи на въезде в Хосту ввели реверсивное движение На путепроводе начались ремонтные работы









На мосту, расположенном на въезде в поселок Хоста при движении из центра Сочи в направлении Адлера, начались ремонтные работы. Здесь на 193-м километре трассы А-147 Джубга - Сочи - граница с Абхазией дорожники проведут замену деформационных швов и парапетно-железобетонного ограждения, осуществят ремонт и покраску балок пролетного строения и опор, переустроят перильное ограждение.

На этот период времени на мосту ввели реверсивное движение.

- Ремонтные работы на путепроводе начались после завершения высокого курортного сезона. Плотность трафика транспорта на данном мостовом сооружении невысока, поэтому особых неудобств гостям и жителям Сочи введение временной реверсивной схемы дорожного движения на путепроводе не создаст, - уверяют в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Завершить ремонтные работы планируется уже в ноябре текущего года.