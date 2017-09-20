Пожилой сочинец выращивал в лесу наркосодержащие растения Готовый продукт он хранил у себя дома

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В Сочи сотрудникам полиции удалось найти в лесу более 30 кустов, которые внешне были очень похожи на коноплю. Подозрения вызывал и тот факт, что именно они, среди всего разнообразия растений, были политы и прополоты. Экспертиза подтвердила догадки. Все 30 кустов действительно наркосодержащие.

Рядом с местом посадки находился и 66-летний сочинец. Для того, чтобы снять с него все подозрения, мужчину доставили в отдел полиции. После чего было принято решение осмотреть квартиру задержанного, где удалось обнаружить полимерный пакет с растительным веществом серо-зеленого цвета. Всё та же экспертиза показала, что его содержимое это не что иное как марихуана, весом более 2-х килограммов, сообщают в пресс-службе УВД по г. Сочи.

Одно уголовное дело на мужчину уже завели по ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, в крупном размере». В наказание за это он может получить 10 лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела по ч.1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».