Меньше чем через 2 месяца Сочи Парк прекратит свою работу

Сразу несколько спальных районов Сочи останутся на ночь без воды Водоснабжение отключат у жителей 29 улиц курорта

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В связи с ремонтными работами на ВНС «Пасечная» 21 сентября 2017 года с 01-00 до 05-00 будет отсутствовать водоснабжение у следующих абонентов: ул. Подгорная, пер. Пасечный, ул. Чехова, пер. Чехова, пер. Строительный, ул. Виноградная, ул. Восточная, ул. Калужская, ул. Политехническая, ул. Госпитальная (частично), ул. Пасечная, ул. Лавровая, пер. Городской, ул. Санаторная, ул. Клубничная, ул. Тельмана, ул. Цюрупы, ул. Бамбуковая, пер. Рахманинова, ул. Рахманинова, ул. Пирогова, ул. Инжирная.

Пониженное давление вплоть до полного отсутствия возможно у следующих абонентов: ул. Волжская, ул. Полтавская, ул. Ландышевая, ул. Анапская, ул. Яблочная, ул. Целинная, пер. Теневой, предупреждают в МУП «Водоканал».