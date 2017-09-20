На Кубани под крышей школы нашли старинные иконы, покрытые сусальным золотом Вероятнее всего, они были спрятаны там еще в дореволюционное время

При демонтаже крыши в детской школе искусств, расположенной в станице Фастовецкой Тихорецкого района, обнаружены десять старинных икон. Три образа святых были найдены, когда рабочие подняли шифер. Именно под ним на металлические настилы гвоздями был прибит лист картона, который скрывал «лики святых». На следующий день удалось обнаружить еще семь изображений святых. Только образы были уже изображены прямо на металле и покрыты сусальным золотом.

Вероятно, иконы были спрятаны под кровлей детской школы искусств еще в дореволюционное время.

- Возможно именно эти творения были украдены из местного храма около 120 лет назад, - сообщили в пресс-службе администрации Тихорецкого района. - По информации местных священников, всего в то время было похищено четыре иконы, одну отыскали сразу, а вот еще о трех до сих пор ничего не было известно. Возможно, найденные на крыше лики святых и есть те самые пропавшие иконы.

Однако озвучивается и другая версия. Эти иконы могли принадлежать помещику, в чьем доме в данный момент располагается школа. Он мог спрятать их, чтобы спасти от уничтожения во время гонений.

Сейчас все иконы находятся в местном отделении полиции, где в скором времени специалисты проведут экспертизу, а также определят ценность и происхождение образов святых.