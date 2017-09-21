На место происшествия выехал следователь для установления всех обстоятельств трагедии

Кто в Сочи сегодня останется без света Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

Автор фото: http://cv.cv.ua

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

21 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. Горького №60/1 АЗС №123, ул. Горького №60 «Отдел полиции Центрального района Управления МВД России по г. Сочи», ул.Горького №№56в, 56б, 56а, 85 Дом культуры

21 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Гомельская,ул.Владимировская

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52