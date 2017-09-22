Сочинский аэропорт занял первое место в номинации «Топ 5 лучших аэропортов» Первое место аэропорту курорта присудили представители профессионального экспертного сообщества

Автор фото: АО «Международный аэропорт Сочи»

Сегодня стали известны результаты I Евразийской премии в области региональных авиаперевозок. Международный аэропорт Сочи занял самое почётное место в номинации «Топ 5 лучших аэропортов».

Несмотря на недавний инцидент, связанный с нашим аэропортом, ему удалось доказать своё превосходство. С начала года объем прямых региональных перевозок аэропорта Сочи по динамике опередил даже объем перевозок в Москву. Так, например, в аэропорту Краснодара пассажиропоток на региональных направлениях вырос на 7%, рост на московском направлении составил 10%. В аэропорту Сочи рост прямых региональных перевозок составил – 15%, тогда как рост пассажиропотока в Москву – 1%, сообщают в пресс-службе "Базэл Аэро".

Эта победа уже не первая. Международный аэропорт Сочи не раз удостаивался различных наград. Но высокие оценки и признание только продолжают стимулировать руководство к усовершенствованию.