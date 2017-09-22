Плановые отключения электроэнергии в Сочи 22 сентября Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

22 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Виноградная №№ 60-95, ул.Тельмана, ул.Кавказская, переулок Мясокомбинатовский, переулок Хлебозаводской (частично), ул.Цюрупы (частично), ул.Поселковая (частично)

22 сентября с 08.00 до 18.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Калинина, ул.Ленина (частично), ул.Кирова, ул.Павлика Морозова, ул.Богдана Хмельницкого, пансионат «Южный»

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52