На Кубани задержали поезд, выехавший из Сочи, из-за возгорания На перегоне горел электровоз

Автор фото: Взгляд-инфо

Сегодня, в 2 часа ночи, на перегоне Гулькевичи - Отрадо - Кубанская, загорелся электровоз грузового локомотива. На помощь приехали сразу два пожарных поезда. Для предотвращения ещё большего возгорания, локомотив было решено отсоединить и оттянуть на безопасное расстояние от других вагонов. Пожар удалось потушить спустя три часа. Обошлось без жертв.

Но пострадавшие всё-таки были. Правда, пострадали они больше морально. Пассажирам сразу 9 поездов дальнего следования пришлось просидеть без движения несколько часов в вагонах, пока пожар не был полностью ликвидирован. После чего они смогли продолжить свой путь. Среди задержанных рейсов был один, следующий из Сочи в Челябинск. Но сейчас движение уже восстановлено, сообщают в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Причины возгорания выясняются.