В Сочи появятся новые автобусные остановки в популярных у местных жителей местах На курорте продолжается работа по оптимизации и реорганизации сети общественного транспорта

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В Сочи рассмотрят предложения по расположению новых автобусных остановок в местах, где официально запрещено высаживать пассажиров из транспорта. Чтобы избежать лишних аварийных ситуаций власти Сочи намерены рассмотреть варианты обустройства остановочных павильонов в популярных у местных жителей местах. В ближайшее время перевозчики должны предоставить необходимую для этого информацию.

Еще одной темой животрепещущей темой является невыполнение частными перевозчиками обязательств перед пассажирами.

- Зачастую водители не соблюдают расписание и пропускают нерентабельные утренние или вечерние рейсы, могут проехать остановку, если на ней ожидают транспорта только пожилые люди, нарушают ПДД, грубят пассажирам и не выдают билеты. Подобные случаи рассматривают дисциплинарные комиссии. Наказания строгие, вплоть до увольнения, - сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Сейчас в Сочи ведут работу по оптимизации и реорганизации сети общественного транспорта. За последние годы на курорте появилось много новых микрорайонов. Некоторые маршруты собираются продлить. Перевозчиков призвали обновлять свой автопарк. Новые машины должны быть удобны для маломобильных граждан, оснащены кондиционерами, автоинформаторами и электронными табло.