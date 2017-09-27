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Пассажиры рейсов Москва-Сочи со вчерашнего дня не могут вылететь из Домодедова Задержка коснулась 14 маршрутов

Автор фото: http://www.sko-zdorovie.ru

В аэропорту «Домодедово» отложены 14 рейсов перевозчика «ВИМ-авиа». Со вчерашнего дня ни один самолет этой авиакомпании не вылетел из Москвы. Причем были отменены как внутренние, так и международные перелеты. Так, улететь не смогли пассажиры рейсов в Симферополь, Магадан, Благовещенск, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Дубай, Римини, Анталью, Салоники, Льеж и Ереван.

Последний вылет «ВИМ-Авиа» осуществила в 16:35 22 сентября в турецкий Даламан. Представители авиакомпании комментариев не дают, с пассажирами на связь не выходят. Задержанные рейсы помечены статусом «Будет информация».

Это не первая массовая задержка вылетов «ВИМ-авиа». Серьезный сбой произошел в конце мая – начале июня. Тогда вовремя не отправились больше полусотни регулярных и 120 чартерных рейсов. Транспортная прокуратура, возбудившая административное дело, установила, что причинами стали, в том числе, технические неисправности самолетов и отсутствие надлежащего количества резервных судов.