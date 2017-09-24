Сочинские полицейские обнаружили пропавших накануне четверых детей

Ребятишки ушли в субботу из дома и не вернулись
Сочинские полицейские обнаружили пропавших накануне четверых детей
Автор фото: https://typical-moscow.ru

Три мальчика и одна девочка в субботу ушли из дома в Центральном районе Сочи и не вернулись. Сегодня к поиску 9,10 и 11-летних детей приступили сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. Обнаружить «беглецов»  стражам порядка удалось на чердаке одного из домов на улице Донской.

- Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время они будут переданы их законным представителям, - сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. 

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Теги: новости Сочи поиски детей
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